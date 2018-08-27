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ЕНД: Выборы проводит не ЦИК, а «Грузинская мечта»


27.08.2018   13:53
Центризбирком Грузии превратился в избирательный штаб «Грузинской мечты», поэтому председатель ЦИК Тамар Жвания должна покинуть свой пост. С таким заявлением на специальной пресс-конференции выступил один из лидеров «Единого национального движения» (ЕНД) Леван Бежашвили.

Оппозиционер представил видеоматериалы, которые, по его утверждению, демонстрируют, как из членов избирательного штаба правящей партии комплектуется администрация ЦИК, как им передаются списки будущих членов окружных комиссий, какая между ними коммуникация. В частности, заявляет Бежашвили, председатель избирательной комиссии тбилисского района Крцаниси напрямую контактирует с куратором местной ячейки штаба «Грузинской мечты».

Проводить выборы в таких условиях – это значит ставить под удар их легитимность, считает представитель ЕНД. «Это яркий пример того, как на фоне беспрецедентно низкого рейтинга («Грузинской мечты», – прим. СОВЫ) избирательная администрация в открытую сотрудничает с избирательным штабом «Грузинской мечты», действуя по их директивам», – заявил Бежашвили.

Сложившуюся ситуацию оппозиционер называет крахом и уничтожением доверия к Центризбиракому. По его словам, попавшие на видео события в Крцаниси происходят практически во всех других округах. «Сегодня у страны нет избирательной администрации, выборы проводит избирательный штаб «Грузинской мечты», – заключил Леван Бежашвили.

СОВА






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