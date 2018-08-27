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У Грузинской мечты не будет своего кандидата на президентских выборах


27.08.2018   15:44
У правящей партии «Грузинская мечта» не будет своего кандидата на октябрьских президентских выборах. Об этом лидеры партии заявили журналистам во время партийных собраний в Озургети (Западная Грузия) 26 августа.

По заявлению председателя Парламента Ираклия Кобахидзе, партия будет активно участвовать в выборах, но своего кандидата в президенты у нее не будет. «Мы обязательно поддержим одного из кандидатов, наша позиция важна, мы несем ответственность перед избирателями в связи с этими президентскими выборами также», — заявил Кобахидзе.

Глава Парламента не уточнил, какой кандидат в президенты получит поддержку партии. По его словам, об этом будет заявлено после того, как будут названы все кандидаты в президенты.

По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, который занимает должность генерального секретаря партии Грузинская мечта, приоритетом для Грузинской мечты в поддержке конкретного кандидата в президенты будет его «беспартийность». «Подождем, какие кандидаты будут, и после этого примем решение», — добавил мэр Тбилиси.






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