У Грузинской мечты не будет своего кандидата на президентских выборах

27.08.2018 15:44 У правящей партии «Грузинская мечта» не будет своего кандидата на октябрьских президентских выборах. Об этом лидеры партии заявили журналистам во время партийных собраний в Озургети (Западная Грузия) 26 августа.



По заявлению председателя Парламента Ираклия Кобахидзе, партия будет активно участвовать в выборах, но своего кандидата в президенты у нее не будет. «Мы обязательно поддержим одного из кандидатов, наша позиция важна, мы несем ответственность перед избирателями в связи с этими президентскими выборами также», — заявил Кобахидзе.



Глава Парламента не уточнил, какой кандидат в президенты получит поддержку партии. По его словам, об этом будет заявлено после того, как будут названы все кандидаты в президенты.



По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, который занимает должность генерального секретаря партии Грузинская мечта, приоритетом для Грузинской мечты в поддержке конкретного кандидата в президенты будет его «беспартийность». «Подождем, какие кандидаты будут, и после этого примем решение», — добавил мэр Тбилиси.















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