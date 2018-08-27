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"Национальное движение" потребует отставки председателя ЦИК
27.08.2018 18:05
«Национальное движение» потребует отставки председателя ЦИК Тамар Жвания.
Претензия партии касается укомплектования окружных и районных комиссий.
Как заявили члены «Национального движения», избирательные комиссии комплектуются активистами и сторонниками «Грузинской мечты».
Член партии Леван Бежашвили представил на пресс- конференции запись, где по его словам, неизвестное лицо говорит с председателями окружных и районных комиссий, которые говорят, что они получают списки трудоустроенных лиц в комиссии от куратора Крцанисского района правящей партии.
По словам Бежашвили, проводить выборы в таких условиях нелегитимно.
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