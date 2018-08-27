Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Цулукиани: Кампанию против ЦИК начало «Национальное движение» и его филиалы


27.08.2018   18:16
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани назвала претензии оппозиции в адрес ЦИК антипропагандой и целенаправленным нападением и отметила, что Ассоциация молодых юристов Грузии принимает участие в этой кампании неосознанно.

«Кампания, которая осуществляется против ЦИК и избирательной администрации в целом, это – кампания, начатая «Единым национальным движением» и его филиалами, это факт. Подтверждением этого является разговор на последнем заседании межведомственной комиссии, якобы члены «Грузинской мечты», члены семьи СГБ находятся в окружных комиссиях и других местах, однако представитель АМЮГ не смог представить нам документы в связи с этим», — заявила Цулукиани.

«Национальное движение» потребует отставки председателя ЦИК Тамар Жвания. Претензия партии касается укомплектования окружных и районных комиссий.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Центр упрощения торговли на азербайджано-грузинской границе откроется в сентябре 2018г
Бахтадзе: Амбролаури и Рача должны стать четырехсезонным курортом
В Грузии застрахованы только 5,9% от всех зарегистрированных автомашин
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Вене состоялась выставка работ молодых художников на тему Абхазии
10 лет «независимости» – театр абсурда одного актера
Габния покинул пост «вице-президента» марионеточного режима Абхазии
Официальный Тбилиси обвиняет Москву в провокации
Российские оккупанты на 6 часов задержали покойника на Ингурском мосту
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Спикер парламента и премьер Армении договорились провести широкое обсуждение вопроса о проведении конституционного референдума
«Левада-центр» зафиксировал рост нетерпимости к выходцам с Кавказа
Министр здравоохранения Армении отказался назвать причины своего освобождения от армии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна