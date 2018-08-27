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Цулукиани: Кампанию против ЦИК начало «Национальное движение» и его филиалы
27.08.2018 18:16
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани назвала претензии оппозиции в адрес ЦИК антипропагандой и целенаправленным нападением и отметила, что Ассоциация молодых юристов Грузии принимает участие в этой кампании неосознанно.
«Кампания, которая осуществляется против ЦИК и избирательной администрации в целом, это – кампания, начатая «Единым национальным движением» и его филиалами, это факт. Подтверждением этого является разговор на последнем заседании межведомственной комиссии, якобы члены «Грузинской мечты», члены семьи СГБ находятся в окружных комиссиях и других местах, однако представитель АМЮГ не смог представить нам документы в связи с этим», — заявила Цулукиани.
«Национальное движение» потребует отставки председателя ЦИК Тамар Жвания. Претензия партии касается укомплектования окружных и районных комиссий.
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