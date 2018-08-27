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Залкалиани: Сенатор Маккейн стоял рядом с Грузией в самые трудные дни
27.08.2018 18:19
Общеизвестно, насколько велика была симпатия и поддержка Джона Маккейна по отношению к Грузии, — сказал журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в здании посольства США, где он оставил запись в книге соболезнований, открытой в связи с кончиной американского сенатора Джона Маккейна.
Как отметил Залкалиани, сенатор находился рядом с Грузией в самые трудные дни страны.
«Он не переставал поддерживать Грузию и после 2008 года, и всегда во всех своих публичных заявлениях, обращениях фиксировал незыблемую поддержку евроатлантической интеграции Грузии, ее устремлений и демократических процессов в Грузии. Естественно, он был одним из самых достойных и уважаемых политиков Америки. Его имя навсегда останется в нашей памяти», — сказал министр иностранных дел Грузии.
Американский сенатор Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. 24 августа стало известно, что Маккейн отказался от дальнейшего продолжения лечения агрессивной формы опухоли мозга — глиобластомы, которую ему диагностировали летом 2017 года.
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