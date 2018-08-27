Президент Грузии сделал запись в книге соболезнований в посольстве США

27.08.2018 18:22 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сделал запись в книге соболезнований в посольстве США в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна.



Президент Георгий Маргвелашвили высказал глубочайшие соболезнования семье и друзьям американского сенатора и Национального героя Грузии.



Маргвелашвили подчеркнул важность деятельности Маккейна и его особый вклад в дело укрепления грузинского государства.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

