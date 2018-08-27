|
|
Президент Грузии сделал запись в книге соболезнований в посольстве США
27.08.2018 18:22
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сделал запись в книге соболезнований в посольстве США в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна.
Президент Георгий Маргвелашвили высказал глубочайшие соболезнования семье и друзьям американского сенатора и Национального героя Грузии.
Маргвелашвили подчеркнул важность деятельности Маккейна и его особый вклад в дело укрепления грузинского государства.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна