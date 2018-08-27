Бежашвили: Президент исполнил довольно негативную роль в отношении Верховного суда

27.08.2018 18:37 По заявлению члена "Объединенной оппозиции" Левана Бежашвили, положение, сложившееся в связи с отбором председателя Верховного суда, нелогичное. По его мнению, на фоне той легитимации, которая есть у президента, он не должен представлять какую-либо должностную персону.



"Факт, что положение, существующее в отношении председателя Верховного суда, является нелогичным, но это положение сложилось исходя из того, что президент Грузии исполнил довольно негативную роль в отношении Верховного суда, когда в свое время на должность председателя Верховного суда представил кандидата и партийную активистку "Грузинской мечты". Разговор идет о Нино Гвенетадзе, и мы получили такой результат, какой получили.



Сегодня, когда степень легитимации президента Грузии очень низкая, когда должны состоятся новые выборы, и должна произойти новая легитимация власти, разговор о том, что существующий президент должен представить какое-либо должностное лицо, пусть даже кандидатуру рядового судьи Верховного суда, считаю неправильным.

Думаю, что это должно произойти после выборов, когда власть получит легитимацию народа путем выборов.



Согласно новой конституции, у президента не будет право представлять кандидата, но представление какого-либо кандидата с учетом степени легитимации нынешнего президента еще раз указывает на то, что если будет представлена соответствующая кандидатура, вновь будут предусмотрены интересы "Грузинской мечты". У действующего ныне президента не должно быть полномочия представлять какую-либо кандидатуру"- заявил Леван Бежашвили.



2 августа текущего года председатель Верховного суда, председатель Высшего совета юстиции, Нино Гвенетадзе подала в отставку по состоянию здоровья, а также причиной ухода назвала необходимость лечения заграницей несколько месяцев.















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