АМЮГ изучит распространенную запись в связи с укомплектованием избирательных комиссий

27.08.2018 18:40 Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) изучит распространенную запись в связи с укомплектованием избирательных комиссий.



Об этом исполнительный директор организации Ирма Павлиашвили заявила, говоря об аудиозаписях, представленных «Национальным движением».



По её словам, в первую очередь должна быть подтверждена подлинность записи, после чего Центральная избирательная комиссия должна будет принять соответствующие меры.



«Если будет выявлено нарушение, то в соответствии с Избирательным кодексом, существует возможность привлечения к дисциплинарной ответственности. Избирательная администрация должна изучить, какого типа нарушение имело место и какая дисциплинарная ответственность была бы пропорциональной», — сказала Ирма Павлиашвили.



Представитель «Национального движения» Леван Бежашвили сегодня на пресс-конференции представил аудиозапись. По его словам, в записи неизвестное лицо разговаривает с председателями окружной и участковых комиссий Крцанисского района, которые говорят, что списки трудоустроенных в комиссии лиц они получают от куратора правящей партии по Крцанисскому району.















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