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ЦИК изучит записи, распространенные «Национальным движением»


27.08.2018   19:16
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии изучит факт в связи с распространенными сегодня «Национальным движением» записями, и если будет зафиксировано какое-либо нарушение, последует строгое реагирование, - об этом заявила спикер Центризбиркома Анна Микеладзе.

По ее словам, об этих записях комиссии стало известно сегодня.

«Информация об этой записи и об этом телефонном разговоре стали известны Центральной избирательной комиссии после выхода сюжета. Разумеется, Центральная избирательная комиссия в рамках своей компетенции изучит этот факт, и результаты будут известны общественности. Центральная избирательная комиссия обязательно обратит внимание на то, чтобы подобными фактами не была брошена тень на избирательный процесс. В случае, если будет зафиксировано какого-либо типа нарушение, на него последует строгое реагирование избирательной администрации», - заявила Анна Микеладзе.

На вопрос, будет ли поставлен вопрос об ответственности председателя окружной избирательной комиссии, Анна Микеладзе ответила, что избирательная администрация должна изучить непосредственно факт, и в случае, если будет зафиксировано какого-либо типа нарушение, избирательная комиссия немедленно отреагирует.

Член «Единого национального движения» Леван Бежашвили на сегодняшней пресс-конференции представил видеоматериал, в котором, по его словам, речь идет о том, как избирательный штаб «Грузинской мечты» комплектует избирательные администрации, как передает списки окружным комиссиям и как происходит сотрудничество с ними. По его словам, по записи видно, как председатель Крцанисской окружной избирательной комиссии находится в прямом контакте с куратором Крцанисской комиссии избирательного штаба «Грузинской мечты».






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