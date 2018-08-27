Власть готовится к тотальной фальсификации выборов - оппозиция публикует записи

27.08.2018 19:42 Члены Объединенной оппозиции представили тайный аудио и видеоматериал, из которых четко видно, что нейтральная квота комиссий пополняется кадрами, лояльными именно к правящей партии.



В оппозиции заявляют, что этот материал отражает факты того, как назначаются активисты "Грузинской мечты" в окружных и участковых избирательных комиссиях. В телефонных записях есть несколько эпизодов. В одной части звонят председателю окружной избирательной комиссии Крцаниси Давиду Петвиашвили от имени координатора комиссии "Грузинской мечты" Нино Майсурадзе, и спрашивают о списках.



Петвиашвили лицу, представившемуся от имени Майсурадзе, говорит, что списки пока не получил, но говорит, что собирается ввести в избирательную комиссию своих студентов.



Петвиашвили подтверждает также, что с 2012 года находится на прямой связи с координатором комиссии "Грузинской мечты".



Из аудиозаписи выясняется, что избирательные комиссии уже укомплектованы. Между будущими членами комиссии и заместителями часто есть близкие родственные связи.



"Это ясный пример того, что практически на фоне беспрецедентно низкого рейтинга избирательная администрация прямо грубо сотрудничает с избирательным штабом "Грузинской мечты", и действует по их директивам. В записях разговор идет о том, что председатель окружной избирательной комиссии Крцаниси находится на прямом контакте с куратором окружных комиссий Крцаниси избирательного штаба "Грузинской мечты" Нино Майсурадзе.



В записях также идет разговор о том, что они активно сотрудничают с Алеко Цховребадзе, координатором тбилисских комиссий штаба "Грузинской мечты". А также председатели участков 4-го, 10-го, 16-го избирательного округа Крцаниси прямо подтверждают, что они будут председателями и заместителями комиссии, тогда как должностных лиц избирают через месяц с назначения членов участковых комиссий"- заявил Бежашвили.



По его же словам, эти записи подтверждают, что уже известно, кто будут председателями и заместителями окружных комиссий.

















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