Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Власть готовится к тотальной фальсификации выборов - оппозиция публикует записи


27.08.2018   19:42
Члены Объединенной оппозиции представили тайный аудио и видеоматериал, из которых четко видно, что нейтральная квота комиссий пополняется кадрами, лояльными именно к правящей партии.

В оппозиции заявляют, что этот материал отражает факты того, как назначаются активисты "Грузинской мечты" в окружных и участковых избирательных комиссиях. В телефонных записях есть несколько эпизодов. В одной части звонят председателю окружной избирательной комиссии Крцаниси Давиду Петвиашвили от имени координатора комиссии "Грузинской мечты" Нино Майсурадзе, и спрашивают о списках.

Петвиашвили лицу, представившемуся от имени Майсурадзе, говорит, что списки пока не получил, но говорит, что собирается ввести в избирательную комиссию своих студентов.

Петвиашвили подтверждает также, что с 2012 года находится на прямой связи с координатором комиссии "Грузинской мечты".

Из аудиозаписи выясняется, что избирательные комиссии уже укомплектованы. Между будущими членами комиссии и заместителями часто есть близкие родственные связи.

"Это ясный пример того, что практически на фоне беспрецедентно низкого рейтинга избирательная администрация прямо грубо сотрудничает с избирательным штабом "Грузинской мечты", и действует по их директивам. В записях разговор идет о том, что председатель окружной избирательной комиссии Крцаниси находится на прямом контакте с куратором окружных комиссий Крцаниси избирательного штаба "Грузинской мечты" Нино Майсурадзе.

В записях также идет разговор о том, что они активно сотрудничают с Алеко Цховребадзе, координатором тбилисских комиссий штаба "Грузинской мечты". А также председатели участков 4-го, 10-го, 16-го избирательного округа Крцаниси прямо подтверждают, что они будут председателями и заместителями комиссии, тогда как должностных лиц избирают через месяц с назначения членов участковых комиссий"- заявил Бежашвили.

По его же словам, эти записи подтверждают, что уже известно, кто будут председателями и заместителями окружных комиссий.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Центр упрощения торговли на азербайджано-грузинской границе откроется в сентябре 2018г
Бахтадзе: Амбролаури и Рача должны стать четырехсезонным курортом
В Грузии застрахованы только 5,9% от всех зарегистрированных автомашин
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Вене состоялась выставка работ молодых художников на тему Абхазии
10 лет «независимости» – театр абсурда одного актера
Габния покинул пост «вице-президента» марионеточного режима Абхазии
Официальный Тбилиси обвиняет Москву в провокации
Российские оккупанты на 6 часов задержали покойника на Ингурском мосту
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Спикер парламента и премьер Армении договорились провести широкое обсуждение вопроса о проведении конституционного референдума
«Левада-центр» зафиксировал рост нетерпимости к выходцам с Кавказа
Министр здравоохранения Армении отказался назвать причины своего освобождения от армии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна