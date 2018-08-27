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Зурабишвили: Если будет поддержка «Грузинской мечты», то будет и необходимость во встрече с Бидзиной Иванишвили


27.08.2018   19:50
«Я скоро встречусь с председателем партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили, когда будет решение «Грузинской мечты», — заявляет независимый кандидат на президентских выборах Саломе Зурабишвили.

По ее словам, она давно не встречалась с Иванишвили, хотя уже вскоре встретится вновь, когда «Грузинская мечта» примет решение.

«Я надеюсь на поддержку «Грузинской мечты». Это та сила, с которой у меня много общих ценностей. В одно время я боролась вместе с ними и сейчас борюсь. Я не партийная, президент не должен быть партийным. Меня удивляют кандидаты, которые в то же время возглавляют партии. Я с удовольствием приму их поддержку, если это произойдет. Если будет поддержка «Грузинской мечты», то, несомненно, будет и необходимость во встрече с Бидзиной Иванишвили», — заявила Саломе Зурабишвили.

Президентские выборы в Грузии пройдут 28 октября.






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