Зураб Патарадзе назначен послом Грузии в Азербайджане

27.08.2018 20:34 Согласно указу президента Грузии, Зураб Патарадзе назначен на пост Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в Азербайджане.



«На основании 5-го пункта 6-й статьи закона Грузии «О дипломатической службе», назначить Зураба Патарадзе с 29 августа 2018 года на пост Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в Азербайджанской Республике», - отмечается в распоряжении.















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