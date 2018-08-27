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Зураб Патарадзе назначен послом Грузии в Азербайджане


27.08.2018   20:34
Согласно указу президента Грузии, Зураб Патарадзе назначен на пост Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в Азербайджане.

«На основании 5-го пункта 6-й статьи закона Грузии «О дипломатической службе», назначить Зураба Патарадзе с 29 августа 2018 года на пост Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в Азербайджанской Республике», - отмечается в распоряжении.






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