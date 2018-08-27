Объединение «Сила в единстве» призывает председателя ЦИК Грузии к отставке

27.08.2018 20:36 Про заявлению политического объединения «Сила в единстве», Центральная избирательная комиссия готовится к фальсификации октябрьских президентских выборов.



На проведенном 27 августа брифинге представитель Единого национального движения Леван Бежашвили представил журналистам аудиозапись, которая, по его словам, отражает факты, как назначаются активисты Грузинской мечты окружных и участковых избирательных комиссиях. По словам Бежашвили, «Избирательная администрация напрямую, грубо сотрудничает с Избирательным штабом Грузинской мечты и действует по их указаниям».



По заявлению Левана Бежашвили, аудиозапись показывает, что председатель Крцанисской окружной комиссии напрямую контактирует с Нино Майсурадзе, куратором отношений Штаба Грузинской мечты с окружными и участковыми комиссиями. «В записи также идет речь о том, что они активно сотрудничают с Алеко Цховребадзе, который является координатором Тбилисского штаба ГМ с комиссиями», — заявил Леван Бежашвили.



Леван Бежашвили призвал председателя Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания уйти в отставку и потребовал поставить вопрос о должностной ответственности председателя Крцанисской окружной избирательной комиссии.



Неправительственный сектор также откликнулся на обвинения, озвученные оппозиционными партиями. Исполнительный директор Центра развития и демократии Кетеван Чачава считает, что «подобные факты» являются тревожными, а в случае подтверждения подлинности записей, на этот факт должно последовать строгое реагирование со стороны соответствующих органов.



По словам юриста организации «Международное общество за справедливые выборы и демократию» Нино Рижамадзе, «распространенная запись содержит признаки правонарушения», и в случае подтверждения ее подлинности, председатель комиссии должен уйти в отставку. «Мы можем иметь дело с злонамеренным использованием служебных полномочий и другими правонарушениями, которые должны быть изучены в дальнейшем самой администрацией», — отметила Нино Рижамадзе.



Лейбористская партия Грузии потребовала возбуждения уголовного дела против Тамар Жвания. «Он неоднократно исказила судьбу этой страны, сфальсифицировала выборы, естественно, по заказу властей, и получила за это несколько десятков миллионов», — заявил политический секретарь партии Георгий Гугава.



По словам представителя Европейской Грузии Левана Тархнишвили, эта проблема существует давно, и местные и международные наблюдатели неоднократно говорили об этом. «С записями или без записей, эта проблема общепризнана», — отметил Тархнишвили.



Выдвинутые со стороны оппозиции обвинения в правящей партии называют «спекуляциями». По словам представителя Грузинской мечты Дмитрия Цкитишвили, все выборы, которые проводились в условиях власти Грузинской мечты, «по оценкам всех международных организаций, были проведены на довольно высоком уровне». По поводу обвинений от оппозиции он заявил, что «это путь к тому, чтобы оправдать себя, когда они не смогут победить на выборах, и вину свалить на кого-то», — заявил депутат Цкитишвили.



Оппозиции ответили также и Центральной избирательной комиссии. По словам руководителя Службы по связям с общественностью ЦИК Анны Микеладзе, Избирательная комиссия обратит внимание, чтобы такие факты не наводили тень на избирательный процесс, и «в том случае, если будут какие-либо нарушения, Избирательная администрация на эти нарушения отреагирует соответствующим строгим образом».



Объединение «Сила в единстве» обвинило ЦИК в непотизме и фальсификации выборов также 10 и 14 августа.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

