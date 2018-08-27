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Бахтадзе осмотрел семейную гостиницу и погреб в Амбролаурском муниципалитете
27.08.2018 20:41
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе находился в семейной гостинице и погребе Арчила Кереселидзе в селе Садмели Амбролаурского муниципалитета.
Премьер говорил о туристическом потенциале Рача и перспективе развития семейных гостиниц и отметил, что государство будет значительно способствовать этому процессу.
По информации пресс-службы администрации правительства, в этом контексте был подчеркнут компонент государственной программы «Производи в Грузии», который ориентирован на развитие гостиниц.
По словам владельцев семейных гостиниц, спрос растет с каждым годом и у этого бизнеса есть большой потенциал развития.
Премьер-министр находился сегодня в Абролаури в связи с праздником «Пудзеоба».
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