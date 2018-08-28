Последнее обращение Маккейна: Я старался служить нашей стране с честью, я совершал ошибки, но надеюсь, что моя любовь к Америке их перевесит

28.08.2018 10:56 Последнее обращение к американскому народу сенатора Джона Маккейна опубликовал телеканал NBC, передают «Аргументы и факты».



Сообщается, что в своем заявлении Маккейн выразил американцам благодарность «за честь служить им и за жизнь, которую он смог себе позволить благодаря годам в армии и политике».



«Я старался служить нашей стране с честью. Я совершал ошибки, но надеюсь, что моя любовь к Америке их перевесит», — отметил политик.



По словам Маккейна, Соединенные Штаты «более, чем кто-либо другой за всю историю, помогли многим людям освободиться от тирании и нищеты». Он подчеркнул, что американцы являются гражданами величайшей в мире страны, нации идеалов.



«Мы благословенны и несем благословение человечеству, когда отстаиваем наши идеалы у нас и на всей планете», — добавил политик.



Сенатор Джон Маккейн скончался в субботу, 25 августа. Последнее время он боролся с опухолью мозга, которую ему диагностировали в 2017 году. Накануне смерти политика его семья сообщила, что он решил отказаться от лечения. Маккейна похоронят 2 сентября. По данным СМИ, Дональда Трампа на церемонии не будет.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

