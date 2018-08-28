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С завтрашнего дня в Грузии официально начинается предвыборная кампания


28.08.2018   14:00
С завтрашнего дня, 29 августа, в Грузии официально начинается предвыборная кампания-агитация. Соответственно, с завтрашнего дня входят в силу правила, стандарты и ограничения, которые установлены на предвыборный период для политических партий, кандидатов, публичных служащих, местных самоуправлений, политических должностных лиц и медиа.

С момента начала предвыборной кампании политические партии и кандидаты пользуются равными правами и на них налагаются равные обязательства.

Они имеют право на создание предвыборных призывов, заявлений, надписей, листков, фотоматериалов и др. Запрещается учинять помехи их распространению и изымать их, а также запрещено изъятие автотранспорта и других сред, которые оснащены специальными устройствами агитационного назначения.
В период предвыборной кампании органы местного самоуправления обязуются содействовать политическим партиям и избирательным субъектам в организации встреч с избирателями, публичных дебатов и дискуссий, собраний и манифестаций и обеспечить безопасность этих мероприятий.

Органы местного самоуправления также обязуются в пятидневный срок с начала предвыборной кампании составить перечень тех зданий-сооружений, где может проходить предвыборная кампания и передать его окружной избирательной комиссии. Со своей стороны окружная избирательная комиссия обязуется обнародовать список выделенных органами местного самоуправления зданий-сооружений в двухдневный срок, обеспечить равную доступность этих зданий для всех политических партий и избирательных субъектов и, согласовав с ними, составить расписание проведения предвыборных мероприятий.

Запрещается проведение предвыборной кампании в зданиях учреждений исполнительной власти Грузии, в судах и военных частях.

Напомним, что согласно осуществленным в прошлом году парламентом законодательным изменениям, в Избирательный кодекс Грузии было прямо записано, что предвыборная кампания (агитация) должна начаться за 60 дней до дня голосования. Прежде же действовал закон, по которому предвыборная кампания и связанные с ней процедуры начинались с момента опубликования правового акта о назначении выборов.

28 октября в Грузии пройдут президентские выборы. Выборы 2018 года – это последние выборы, когда у страны будет глава государства, избранный прямым способом.






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