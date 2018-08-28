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Политические партии обращаются с совместным заявлением к ЦИК


28.08.2018   14:06
Политические партии обращаются с совместным заявлением к Центральной избирательной комиссии. Партии призывают ЦИК сделать несколько шагов в процессе подготовки к выборам президента.

1. В ходе отбора профессиональных членов участковых избирательных комиссий соблюдать принцип состязательности, в том числе с помощью публичного распространения информации об отборочном конкурсе, с использованием национальных или региональных телевизионных средств, печатного или интернет пространства;

2. Расписать и сделать публично известными конкретные и четкие критерии отбора, которые будут неуклонно соблюдаться в процессе отбора профессиональных членов участковой комиссии;

3. Обеспечить в процессе отбора возможность проведения устного собеседования членами окружных комиссий и сделать возможным публичную трансляцию данного собеседования с помощью веб-страницы ЦИК;

4. Осуществить прямую трансляцию заседаний ЦИК с помощью веб-страницы ЦИК.

Заявление подписывают: «Новая Грузия», «Европейские демократы», «Европейская Грузия», «Национал-демократическая партия Грузии», «Единое национальное движение», «Свободные демократы», «Движение государство для народа», «Республиканская партия», «Гражданский альянс за свободу», «Лейбористская партия».






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