|
|
Политические партии обращаются с совместным заявлением к ЦИК
28.08.2018 14:06
Политические партии обращаются с совместным заявлением к Центральной избирательной комиссии. Партии призывают ЦИК сделать несколько шагов в процессе подготовки к выборам президента.
1. В ходе отбора профессиональных членов участковых избирательных комиссий соблюдать принцип состязательности, в том числе с помощью публичного распространения информации об отборочном конкурсе, с использованием национальных или региональных телевизионных средств, печатного или интернет пространства;
2. Расписать и сделать публично известными конкретные и четкие критерии отбора, которые будут неуклонно соблюдаться в процессе отбора профессиональных членов участковой комиссии;
3. Обеспечить в процессе отбора возможность проведения устного собеседования членами окружных комиссий и сделать возможным публичную трансляцию данного собеседования с помощью веб-страницы ЦИК;
4. Осуществить прямую трансляцию заседаний ЦИК с помощью веб-страницы ЦИК.
Заявление подписывают: «Новая Грузия», «Европейские демократы», «Европейская Грузия», «Национал-демократическая партия Грузии», «Единое национальное движение», «Свободные демократы», «Движение государство для народа», «Республиканская партия», «Гражданский альянс за свободу», «Лейбористская партия».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна