В Цхалтубо прокурора отстранили с поста за избиение человека

28.08.2018 15:16 Генеральная инспекция Главной прокуратуры Грузии начала расследование в отношении прокурора. Об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня ведомством.



По данным следствия, 24 августа в городе Цхалтубо прокурор нанес физическое и словесное оскорбление гражданину Грузии. В то же время, прокурор осуществил несколько безадресных выстрелов из огнестрельного оружия. В результате конфликта гражданин получил телесные повреждения разного вида.



Согласно приказу главного прокурора Грузии от 27 августа, до окончательного принятия решения, прокурор отстранен от занимаемой должности.



В случае подтверждения вины, факт получит соответствующую правовую оценку и будут проведены предусмотренные законом все необходимые мероприятия, — отмечают в Главной прокуратуре.



Кроме того, в Генеральной инспекции Главной прокуратуры началась служебная проверка по факту несоответствующего поведения.



По данным телеканала «Рустави-2», отстраненного прокурора зовут Гиви Шенгелия, а человек, которого он избил, является военным. По информации телекомпании, Шенгелия жестоко расправился с военным на глазах его жены возле их жилого дома.



По данным СМИ, Шенгелия пока еще не задержан.















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