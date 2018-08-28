Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Цхалтубо прокурора отстранили с поста за избиение человека


28.08.2018   15:16
Генеральная инспекция Главной прокуратуры Грузии начала расследование в отношении прокурора. Об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня ведомством.

По данным следствия, 24 августа в городе Цхалтубо прокурор нанес физическое и словесное оскорбление гражданину Грузии. В то же время, прокурор осуществил несколько безадресных выстрелов из огнестрельного оружия. В результате конфликта гражданин получил телесные повреждения разного вида.

Согласно приказу главного прокурора Грузии от 27 августа, до окончательного принятия решения, прокурор отстранен от занимаемой должности.

В случае подтверждения вины, факт получит соответствующую правовую оценку и будут проведены предусмотренные законом все необходимые мероприятия, — отмечают в Главной прокуратуре.

Кроме того, в Генеральной инспекции Главной прокуратуры началась служебная проверка по факту несоответствующего поведения.

По данным телеканала «Рустави-2», отстраненного прокурора зовут Гиви Шенгелия, а человек, которого он избил, является военным. По информации телекомпании, Шенгелия жестоко расправился с военным на глазах его жены возле их жилого дома.

По данным СМИ, Шенгелия пока еще не задержан.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Центр упрощения торговли на азербайджано-грузинской границе откроется в сентябре 2018г
Бахтадзе: Амбролаури и Рача должны стать четырехсезонным курортом
В Грузии застрахованы только 5,9% от всех зарегистрированных автомашин
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Вене состоялась выставка работ молодых художников на тему Абхазии
10 лет «независимости» – театр абсурда одного актера
Габния покинул пост «вице-президента» марионеточного режима Абхазии
Официальный Тбилиси обвиняет Москву в провокации
Российские оккупанты на 6 часов задержали покойника на Ингурском мосту
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СМИ: Производство автоматов Калашникова в Армении угрожает армяно-американским
Представитель МИД Армении представила детали относительно процесса смены генсека ОДКБ
Армения воспользуется своим правом вето в случае рассмотрения вопроса о членстве Азербайджана в ОДКБ и ЕАЭС - МИД
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна