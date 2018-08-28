Кобахидзе: Победу оппозиции я исключаю

28.08.2018 15:20 «Грузинская мечта» исключает выдвижение собственного кандидата в президенты. По словам председателя парламента Ираклия Кобахидзе, данная позиция уже зафиксирована и она остается неизменной.



По его словам, «Грузинская мечта» ждет 8 сентября, когда будут названы все кандидаты, и после этого решит, кого будет поддерживать.



«Мы ждем кандидатур, конечно, мы могли разыграть такой сценарий, представить нашего независимого кандидата, что было бы искусственным вмешательством в процесс, и естественно, неправильным. Поэтому мы ждем развития процессов, ждем 8 сентября, когда кандидатов назовут перед ЦИК, и после этого мы примем решение. Я исключаю выдвижение нашей кандидатуры. С нашей стороны позиция уже зафиксирована и эта позиция останется неизменной», — заявил Кобахидзе.



Что касается шансов независимого кандидата, которого поддержит «Грузинская мечта», по словам Кобахидзе, выборы могут закончиться в первом или втором туре, однако их обязательно выиграет кандидат, у которого будет поддержка правящей команды.



«Это будет зависеть от многого, и от самой кандидатуры. Посмотрим, каким будет спектр, согласно которому нам придется делать выбор. Также, будет зависеть от того, кто выдвинет свою кандидатуру, от многих обстоятельства. Наша избирательная поддержка – плюс-минус 50 процентов. Это подтвердилось выборами местного самоуправления, парламента. Соответственно, есть реальный шанс, что выборы завершатся в первом же туре, также есть шанс, что выборы завершатся во втором туре. Для нас это не имеет принципиального значения. В конечном итоге выборы обязательно выиграет кандидат, которого мы поддержим», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Председатель парламента исключает победу оппозиции.



«Реально, у оппозиции нет шансов, таково сегодняшнее положение. Я исключаю победу оппозиции», — заявил Кобахидзе.















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