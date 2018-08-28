Украинцы смогут путешествовать в Грузию по внутренним паспортам

28.08.2018 15:40 Украина и Грузия готовятся подписать соглашение о путешествиях граждан по внутреннему паспорту. Стало известно, когда документ планируют подписать, передает «Пресса Украины».



Сегодня, 28 августа, посол Украины в Грузии Игорь Долгов сообщил, что Украина и Грузия нацелились подписать соглашение, которое позволит гражданам осуществлять поездки по внутренним паспортам. По его словам, необходимые документы украинская сторона уже утвердила. Их передали на рассмотрение в Грузию.



«Мы получили подтверждение о том, что текст соглашения о поездках граждан по внутренним паспортам согласовано причастными ведомствами украинской стороны. Этот текст уже официально отправили в МИД Грузии. Теперь правительство должно принять решение о подписании и уполномочить на подписание этого соглашения определенную личность», - добавил Долгов.



Посол также отметил, что соглашение может быть подписано до конца сентября, когда делегации прибудут в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН. Напомним, украинцы имеют возможность путешествовать в Турцию по внутреннему паспорту в виде ID-карты. Однако речь идет о документе, в чипе которого зашифрованы отпечатки пальцев его владельца. На сегодня украинцы, которые получают внутренний паспор имеют, возможность выбрать, сдавать отпечатки пальцев или нет.















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