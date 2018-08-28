Грузинская оппозиция написала совместное письмо в ЦИК

28.08.2018 15:44 Грузинские оппозиционные партии обращаются с совместным заявлением к Центральной избирательной комиссии. Они призывают ЦИК в ходе предстоящих 28 октября президентских выборов придерживаться самых высоких стандартов прозрачности и непредвзятости, передает агентство IPN.



Под открытым письмом подписались «Европейские демократы», «Европейская Грузия», «Единое национальное движение» (ЕНД), «Народно-демократическая партия» (НДП), «Новая Грузия», «Свободные демократы», движение «Государство для народа», Республиканская партия, «Гражданский альянс за свободу» и Лейбористская партия.



«В долгосрочной перспективе важно провести реформу избирательной администрации, чтобы максимально увеличить представительство подобранных по профессиональным признакам кадров на всех уровнях избирательной администрации. Для осуществления этой реформы необходима последовательная работа, в том числе, путем переподготовки соответствующих кадров».



Подписавшиеся под совместным заявлением партии также дают Центризбиркому несколько рекомендаций с целью обеспечить справедливые и свободные президентские выборы: необходимо соблюсти принцип конкурентности при наборе членов избирательной комиссии; прописать конкретные критерии подбора; начать прямые трансляции заседаний ЦИК и т. д.



Отметим, что ранее Центризбирком оказался втянут в громкий скандал. «Единое национальное движение» представило видеоматериал о связях избирательного штаба правящей партии «Грузинская мечта» с администрацией ЦИК. Речь, в частности, идет о председателе избирательной комиссии тбилисского района Крцаниси, который напрямую контактировал с куратором местной ячейки штаба партии власти. Фигурант скандала уже написал заявление об уходе, а руководство Центризбиркома пообещало изучить обнародованные материалы.















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