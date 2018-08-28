Вьетнам выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна

28.08.2018 16:10 Сенатор Джон Маккейн является выдающимся представителем поколения парламентариев – ветеранов войны во Вьетнаме, он играл передовую роль и внес большой вклад в исцеление ран войны, нормализацию и установление всестороннего партнерства между Вьетнамом и США, сообщает «Нянзан Онлайн».



Получив информацию о том, что американский сенатор Джон Маккейн скончался 25 августа 2018 г. в собственном доме после продолжительной болезни, 27 августа 2018 г. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук и Председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган направили телеграммы соболезнования семье сенатора Джона Маккейна и руководителям Сената США.



В тот же день Вице-премьер, Министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь направил семье сенатора Джона Маккейна телеграмму соболезнования и сделал запись в траурной книге в Посольстве США в Ханое.



27 августа 2018 г., отвечая на вопросы корреспондентов о кончине Джона Маккейна, официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг заявила:



«Мы выражаем самые глубокие соболезнования семье сенатора Джона Маккейна и Конгрессу США. Сенатор Джон Маккейн является выдающимся представителем поколения парламентариев – ветеранов войны во Вьетнаме, он играл передовую роль и внес большой вклад в исцеление ран войны, нормализацию и установление всестороннего партнерства между Вьетнамом и США. Мы уважаем усилия сенатора Джона Маккейна по строительству и развитию отношений между Вьетнамом и США за последние десятилетия».

















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