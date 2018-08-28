Появснения МВД Грузии в связи с видеоштрафами

28.08.2018 16:11 Министерство внутренних дел распространяет пояснение в связи с видеоштрафами. МВД напоминает гражданам, что квитанция штрафа считается врученной оштрафованному лицу на 30-ый день после обнародования на police.ge.



МВД начало публично публиковать квитанции видеоштрафов на официальной странице министерства police.ge.



«Согласно регуляции, задействованной первого ноября 2017 года:



Правонарушителю, с момента фиксирования штрафа, сообщается о нарушении в виде короткого текстового сообщения;



После получения информации о видеоштрафе в связи с правонарушением, совершенным в сфере дорожной безопасности, с помощью короткого текстового сообщения (sms), в случае уплаты штрафа в течение 10 календарных дней, лицо пользуется 20% скидкой;



Если лицо не уплатит видеоштраф в течение 10 дней после получения короткого текстового сообщения, он будет направлен ему по почте, по месту регистрации;



В случае неполучения видеоштрафа по месту регистрации, видеоштраф повторно отправляется лицу в срок от 30 до 60 дней;



В случае неполучения квитанции штрафа по почте два раза, министерство внутренних дел Грузии обеспечивает публично обнародование квитанции штрафа на официальной веб-странице: www.police.ge;



Квитанция штрафа считается врученной лицу на 30-ый день с обнародования;



Штраф, определенный за правонарушение, зафиксированное на видео или фотопленку гражданин должен уплатить в течение 30 дней с вручения квитанции штрафа. В случае неуплаты, ему будут начислены пени, в случае неуплаты которых – будет задействовано правило принудительного исполнения, установленное законодательством Грузии;



6-месячный срок давности в связи с правонарушением, зафиксированным на видео или фотопленку, увеличился до одного года.



Гражданам предоставляется возможность, получить сервис с помощью банков, аппаратов быстрой оплаты и аппликации Агентства обслуживания;



Отмечается, что на штрафы, зафиксированные на фото и видеопленку не распространяется система снижения баллов.



Согласно данной регуляцией, системе видеоштрафов будут подвергнуты и автомобили с внутренними транзитными номерами. Выписанные на них штрафы будут также обнародованы на сайте police.ge», — заявляют в МВД.















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