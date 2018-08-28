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Трамп распорядился приспустить флаги США в честь Маккейна после негодования ветеранов


28.08.2018   16:16
резидент США Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги до тех пор, пока не будет похоронен сенатор Джон Маккейн.

Одновременно с этим президент "в знак уважения" велел приспустить флаги на всех общественных зданиях и территориях США, военных постах, военно-морских базах и кораблях. Кроме того, флаги приспустят в посольствах США и других официальных представительствах за рубежом.

Трамп также попросил вице-президента Майка Пенса выступить на церемонии в честь Маккейна, которая пройдет в Капитолии 31 августа. На похоронах сенатора Белый дом будут представлять министр обороны Джеймс Мэттис, советник по национальной безопасности Джон Болтон и глава аппарата президентской администрации Джон Келли.

При этом следует отметить, что Трамп распорядился приспустить флаги после критики крупнейших объединений ветеранов США, которые призвали президента "проявить должное уважение". Трампа осудили за то, что флаг на Белом доме оставался приспущен лишь половину дня 26 августа в качестве краткой дани Маккейну.

Напомним, 26 августа в США на 82-м году жизни умер Джон Маккейн - сенатор от штата Аризона и кандидат в президенты на выборах 2008 года.

В 2017 году у Маккейна диагностировали глиобластому - злокачественную опухоль мозга. Несмотря на заболевание, он продолжал работать в Сенате.

За день до смерти родственники сенатора объявили, что он решил прекратить лечение.

Сенатор Маккейн, председатель Комитета по вооруженным силам Сената, последовательно критиковал политику президента США Дональда Трампа. В частности, он опубликовал заявление о встрече президента Трампа Владимиром Путиным в Хельсинки, в котором подчеркнул: "Пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента в памяти. Урон, нанесенный наивностью президента, эгоизмом, ложной эквивалентностью и симпатией к автократам, трудно подсчитать. Но ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой. Президент Трамп оказался не только неспособным, но и не желающим противостоять Путину. Он и Путин, казалось, говорили по тому же сценарию, что президент сделал сознательный выбор, чтобы защитить тирана от справедливых вопросов свободной прессы и предоставить Путину неоспоримую платформу для извержения пропаганды и лжи миру".






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