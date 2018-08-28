С завтрашнего дня запрещается агитация за кандидатов в президенты на профинансированных бюджетом мероприятиях

28.08.2018 18:41 С 29 августа, согласно законодательству, на мероприятиях, профинансированных из государственного бюджета, запрещается ведение предвыборной кампании в пользу или против какого-либо кандидата, - об этом заявила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Анна Микеладзе.

Микеладзе сделала пояснение по тем основным запретам и обязательствам, которые предполагаются законодательством.



«Что касается предвыборной кампании, т.е. ведения агитации, а также запретов и ограничений, связанных с использованием административных ресурсов, они будут задействованы за 60 дней до дня голосования. Т.е., с 29 августа согласно законодательству, на мероприятиях, профинансированных из госбюджета, запрещается ведение предвыборной кампании в пользу или против какого-либо кандидата.



Кроме того, законодательство запрещает лицам, которым незапрещенно участие в предвыборной кампании привлекать подчиненных ему по службе или как-то иначе зависящих от него лиц в такую деятельность, которая будет способствовать представлению или избранию какого-либо кандидата. Также законодательством запрещается использование административных ресурсов, ведение предвыборной кампании и агитации в рабочие часы, а также это запрещено не только в рабочие часы, а и во время исполнения служебных функций. Законодательством предполагается и то, что если бюджет заранее не был определен – не должны осуществляться такие масштабные проекты, которые не были до этого запланированы. Кроме того, законодательством запрещается повышение пенсий и помощи, если это не было до этого запланировано государственным или местным бюджетом», - заявила Микеладзе.



По ее словам, также определенные обязательства есть и местных органов самоуправления. «Конкретно, они должны выделить те здания-сооружения, где каждый из кандидатов будет вправе вести предвыборную кампанию. Эти здания-сооружения должны быть равно использованы и, соответственно, равно должны быть предоставлены каждому из кандидатов», - заявила Микеладзе.



Предвыборная кампания-агитация официально начинается с завтрашнего дня – 29 августа.















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