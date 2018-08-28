Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

С завтрашнего дня запрещается агитация за кандидатов в президенты на профинансированных бюджетом мероприятиях


28.08.2018   18:41
С 29 августа, согласно законодательству, на мероприятиях, профинансированных из государственного бюджета, запрещается ведение предвыборной кампании в пользу или против какого-либо кандидата, - об этом заявила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Анна Микеладзе.
Микеладзе сделала пояснение по тем основным запретам и обязательствам, которые предполагаются законодательством.

«Что касается предвыборной кампании, т.е. ведения агитации, а также запретов и ограничений, связанных с использованием административных ресурсов, они будут задействованы за 60 дней до дня голосования. Т.е., с 29 августа согласно законодательству, на мероприятиях, профинансированных из госбюджета, запрещается ведение предвыборной кампании в пользу или против какого-либо кандидата.

Кроме того, законодательство запрещает лицам, которым незапрещенно участие в предвыборной кампании привлекать подчиненных ему по службе или как-то иначе зависящих от него лиц в такую деятельность, которая будет способствовать представлению или избранию какого-либо кандидата. Также законодательством запрещается использование административных ресурсов, ведение предвыборной кампании и агитации в рабочие часы, а также это запрещено не только в рабочие часы, а и во время исполнения служебных функций. Законодательством предполагается и то, что если бюджет заранее не был определен – не должны осуществляться такие масштабные проекты, которые не были до этого запланированы. Кроме того, законодательством запрещается повышение пенсий и помощи, если это не было до этого запланировано государственным или местным бюджетом», - заявила Микеладзе.

По ее словам, также определенные обязательства есть и местных органов самоуправления. «Конкретно, они должны выделить те здания-сооружения, где каждый из кандидатов будет вправе вести предвыборную кампанию. Эти здания-сооружения должны быть равно использованы и, соответственно, равно должны быть предоставлены каждому из кандидатов», - заявила Микеладзе.

Предвыборная кампания-агитация официально начинается с завтрашнего дня – 29 августа.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Центр упрощения торговли на азербайджано-грузинской границе откроется в сентябре 2018г
Бахтадзе: Амбролаури и Рача должны стать четырехсезонным курортом
В Грузии застрахованы только 5,9% от всех зарегистрированных автомашин
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Вене состоялась выставка работ молодых художников на тему Абхазии
10 лет «независимости» – театр абсурда одного актера
Габния покинул пост «вице-президента» марионеточного режима Абхазии
Официальный Тбилиси обвиняет Москву в провокации
Российские оккупанты на 6 часов задержали покойника на Ингурском мосту
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Новый посол Грузии в Баку вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана
В Тбилиси ужесточили штрафы за порчу внешнего облика города
С 29 августа, на мероприятиях, профинансированных из госбюджета, запрещается ведение предвыборной кампании в пользу или против какого-либо кандидата
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна