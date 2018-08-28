Мамука Ахвледиани предложил президенту свою кандидатуру на пост председателя Верховного суда

28.08.2018 18:57 Бывший председатель Тбилисского городского суда Мамука Ахвледиани предлагает президенту Грузии свою кандидатуру на пост председателя Верховного суда Грузии.



Ахвледиани уже официально представил президенту собственную кандидатуру.



Мамука Ахвледиани обратился к президенту с открытым письмом, в котором описывается его концептуальное видение независимости судебной системы.



Напомним, что по существующей к этому времени информации, президент не собирается представлять парламенту страны кандидата в председатели Верховного суда.















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