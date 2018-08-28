|
|
Новый посол Грузии в Баку вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана
28.08.2018 19:14
Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял во вторник в Баку нового посла Грузии Зураба Патарадзе, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
"З.Патарадзе вручил Э.Мамедъярову копии верительных грамот. Посол заявил о готовности содействовать развитию азербайджано-грузинских отношений", - отмечается в сообщении.
В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Грузией, а также состоялся обмен мнениями относительно региональных проектов в энергетической и транспортной сферах.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна