Новый посол Грузии в Баку вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана

28.08.2018 19:14 Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял во вторник в Баку нового посла Грузии Зураба Патарадзе, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.



"З.Патарадзе вручил Э.Мамедъярову копии верительных грамот. Посол заявил о готовности содействовать развитию азербайджано-грузинских отношений", - отмечается в сообщении.



В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Грузией, а также состоялся обмен мнениями относительно региональных проектов в энергетической и транспортной сферах.















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