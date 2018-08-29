Национальная комиссия по коммуникациям Грузии начала медиа-мониторинг предвыборного периода

29.08.2018 11:18 Национальная комиссия по коммуникациям Грузии 29 августа 2018 года начала медиа-мониторинг предвыборного периода президентских выборов.



Комиссия в круглосуточном режиме будет следить за более 40 телеканалами и радио-вещателями, газетами, финансируемыми из центрального и местного бюджета.



Под мониторинг попадают все общие вещатели, Общественный вещатель и Аджарское телевидение Общественного вещателя.



За СМИ будут наблюдать 29 мониторов. Мониторинг будет проводиться предвыборной рекламе, предвыборным дебатам, новостям и общественно-политическим передачам, а также предвыборной агитации и исследованиям/опросам общественного мнения.















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