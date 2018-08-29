|
|
Национальная комиссия по коммуникациям Грузии начала медиа-мониторинг предвыборного периода
29.08.2018 11:18
Национальная комиссия по коммуникациям Грузии 29 августа 2018 года начала медиа-мониторинг предвыборного периода президентских выборов.
Комиссия в круглосуточном режиме будет следить за более 40 телеканалами и радио-вещателями, газетами, финансируемыми из центрального и местного бюджета.
Под мониторинг попадают все общие вещатели, Общественный вещатель и Аджарское телевидение Общественного вещателя.
За СМИ будут наблюдать 29 мониторов. Мониторинг будет проводиться предвыборной рекламе, предвыборным дебатам, новостям и общественно-политическим передачам, а также предвыборной агитации и исследованиям/опросам общественного мнения.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна