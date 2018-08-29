В Грузии официально началась предвыборная кампания

29.08.2018 11:21 С сегодняшнего дня официально началась предвыборная кампания в связи с выборами президента в Грузии.



Согласно первому пункту 45-ой статьи избирательного законодательства, предвыборная кампания (агитация) официально начинается за 60 дней до голосования.



В период предвыборной кампании, включая день выборов, запрещается осуществлять такие проекты/программы, которые ранее не были учтены в бюджете государства, республиканской или единицы местного самоуправления автономной республики, кроме случаев, определенных 3-им пунктом 49-ой статьи Избирательного кодекса.



Кроме того, с 29 августа до 28 октября запрещается увеличение количества социальных выплат: пенсии, социальной помощи, пособия и т.д., кроме случаев, определенных 4-ым пунктом 49-ой статьи Избирательного кодекса.



В этот период публичным служащим запрещается агитация и участие в предвыборной кампании в рабочие часы. Также, запрещается использовать административный ресурс.



Уже с 30 августа, в целях комплектации участковых избирательных комиссий, окружные избирательные комиссии объявят конкурс по отбору членов участковых избирательных комиссий.



Выборы президента Грузии пройдут 28 октября.















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