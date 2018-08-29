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Украина прекращает Соглашение о дружбе с Россией


29.08.2018   11:23
Правительство Украины приняло решение о прекращении Договора о дружбе с Россией, — заявил президент Украины Петро Порошенко. Глава Украины поручил МИДу подготовить пакет документов, необходимых для расторжения Договора.

«Наконец мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными до прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом.

По ниточке мы продолжаем разрывать ту паутину, которой русский царизм, а затем красный большевизм, методически в течение долгого времени опутывали свободолюбимый украинский дух», — сказал Порошенко.

Украина и Россия подписали Соглашение о дружбе, сотрудничестве и партнерстве 31 мая 1997 года. Документ предусматривает стратегическое партнерство между двумя странами и взаимное уважение территориальной целостности.







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