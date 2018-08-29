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С началом предвыборной кампании в силу вступают различные виды ограничений


29.08.2018   12:24
С официальным началом предвыборной кампании в силу вступают различные виды ограничений, в том числе запрет на использование административных ресурсов, ведение предвыборной кампании и агитации в рабочие часы.

По словам пресс-спикера Центральной избирательной комиссии Анны Микеладзе, согласно законодательству запрещается вести предвыборную кампанию за или против любого кандидата на мероприятии, финансируемом из государственного бюджета.

«Кроме того, законодательством запрещено лицам, которым не запрещено участвовать в предвыборной кампании, привлекать какое-либо лицо, находящееся в их служебном подчинении или зависимым в какой-то мере от них в такую деятельность, которая будет поддерживать или выдвигать любого кандидата», — заявила Анна Микеладзе.

По ее словам, законодательством также запрещается использовать административные ресурсы, в рабочие часы вести предвыборную кампанию и агитацию. Кроме того, это запрещено не только в рабочее время, но и во время исполнения служебных функций.

«Законодательством определено, что если ранее не было запланировано осуществление масштабных проектов, они не должны осуществляться. Кроме того, законодательством запрещается увеличение пенсий, пособий, если это не было ранее запланировано государственным бюджетом или бюджетом местного самоуправления.

Кроме того, определенные обязательства есть у органов местного самоуправления. Конкретно, они должны выделять те здания и строения, где право на проведение предвыборной кампании есть у каждого кандидата.

Эти здания и строения должны использоваться одинаково, и соответственно, одинаково предоставлены каждому кандидату. Это те запреты и обязательства, которые определены законодательством», — заявила Анна Микеладзе.

Предвыборная кампания в связи с выборами президента в Грузии официально началась с сегодняшнего дня.






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