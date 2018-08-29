Бахтадзе: Джон Маккейн был верным другом нашей страны

29.08.2018 12:50 Джон Маккейн был человеком исторической важности для Грузии и верным другом нашей страны, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил на брифинге в администрации правительства.



«Джон Маккейн является действительно человеком исторической важности для нашей страны. Он был верным другом нашей страны, который сделал очень много и важных дел для нашего народа, особенно в самые тяжелые минуты для нашей страны и грузинский народ никогда не забудет этого», — заявил премьер-министр.



Вместе с тем, по словам Мамуки Бахтадзе, сегодня он посетит посольство США в Грузии, где открыта книга соболезнований в связи с кончиной Джона Маккейна, а члены политической команды обязательно отправятся в Соединенные Штаты Америки.



«Сегодня в полдень я отправляюсь в посольство Америки и вместе с тем, естественно, члены нашей политической команды обязательно отправятся в Соединенные Штаты Америки», — отметил премьер-министр.



Также стало известно, что ни президент, ни премьер-министра, ни спикер парламнета Грузии не будут присутствовать на похоронах Национального героя Грузии Джона Маккейна. На похоронах будет присутствовать лишь вице-спикер парламента Тамар Чугошвили.



Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года 25 августа.















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