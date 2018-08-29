Бахтадзе отметил хорошее чувство юмору у канцлера Германии Анелы Меркель

29.08.2018 12:54 У Меркель хорошее чувство юмора, она спросила про красную ковровую дорожку и сама и ответила, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил журналистам, которые поинтересовались деталями диалога премьера и канцлера Германии в Тбилисском аэропорту.



«Отвечу вам серьезно – у г-жи Меркель очень хорошее чувство юмора. Когда мы шли к самолету, она сама задала мне этот вопрос, знал ли я, почему не было красной ковровой дорожки и сама же ответила, что это – часть простого правила безопасности. Когда работают двигатели самолета, нельзя, чтобы был ковер, чтобы не нарушались определенные нормы безопасности. Вот и все», — заявил Мамука Бахтадзе.



Вместе с тем, Мамука Бахтадзе еще раз говорил о важности визита Ангелы Меркель. По его словам, в связи с оккупацией у Меркель было однозначное и очень правильное послание, не только в своей речи, но и своем решении посетить проволочные ограждения.



«Хочу еще раз повторить, что когда приезжает такая значимая личность в Грузию, это – главнейшее послание. Когда один из мировых лидеров идет к оккупационной линии, своими глазами видит те проблемы, которые были у ее родины до объединения Германии и когда мы видим полную поддержку Германии в отношении наших целей и задач, это – однозначный ответ на все», — заявил Мамука Бахтадзе.















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