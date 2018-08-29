Устроивший драку прокурор оказался родственником экс-главы МИД Грузии

29.08.2018 12:56 Прокурор Гиви Шенгелия, избивший военнослужащего в городе Цхалтубо, является двоюродным братом экс-главы МИД Грузии Михаила Джанелидзе. Об этом сегодня сообщает телекомпания «Рустави-2».



Шенгелия избил военного 24 августа. По данным прокуратуры, между мужчинами произошел спор, который перерос в драку. Во время инцидента прокурор совершил несколько неприцельных выстрелов из табельного оружия. Шенгелия уже отстранен с занимаемой должности до окончания расследования, однако все еще не задержан.



Родной брат проштрафившегося прокурора, Ираклий Шенгелия, является заместитель председателя сакребуло (горсовета) Кутаиси. Он заявил журналистам, что семья выражает полное доверие следствию.



«Главный следственный орган уже допросил Гиви. Дело расследует Генеральная инспекция Главной прокуратуры. Мы выражаем полное доверие следственному органу и ждем результатов расследования», — сказал Ираклий Шенгелия.



При этом чиновник отрицает какое-либо вмешательство в дело его брата со стороны бывшего первого дипломата Грузии.



«Михаил Джанелидзе был руководителем внешнеполитического ведомства страны, соответственно, он никак никого не покрывал», — добавил Ираклий Шенгелия.



Супруга прокурора Натия Бакурадзе, также категорически исключила покрывательство со стороны экс-главы МИД.



«Джанелидзе действительно является двоюродным братом моего мужа. Если бы Михаил Джанелидзе покрывал его, мой муж занял бы очень высокую должность — стал бы прокурором города или области. Однако он всего достиг сам», — сказала Бакурадзе в интервью «Рустави-2».















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