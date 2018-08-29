Премьер-министр Грузии предупредил лиц отвественных за благоустройство курортной инфраструктуры

29.08.2018 13:43 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе дает последнее предупреждение всем, кто ответственнен за благоустройство курортной инфраструктуры.



Как заявил премьер до начала заседания правительства, он не доволен готовностью курортов Грузии.

«Я заявил, что мы не довольны той готовностью, которая в данный момент имеется на курортах летом и вместе с тем, мы не довольны уровнем подготовки Бакуриани и Гудаури, который мы наблюдали зимой.



Мы все хорошо понимаем и нас радует, что количество туристов резко увеличивается, но это не аргумент для того, чтобы курорты не были готовы принять поток туристов. Исходя из этого, все люди, которые физически вовлечены в благоустройство инфраструктуры и обеспечение качества, это для них последнее предупреждение, такое не должно больше повториться», — заявил Мамука Бахтадзе.















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