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Премьер-министр Грузии с официальным визитом посетит Азербайджан


29.08.2018   14:20
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 30 августа с официальным визитом посетит Азербайджан.

Как заявил глава правительства на сегодняшнем брифинге, Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, которые совместно осуществляют проекты исторической важности.

В рамках официального визита, премьер — министр Грузии встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также премьером и председателем парламента.

«Мы рассмотрим очень важные новые направления с точки зрения регионального сотрудничества, а также инициативы, которые помогут нам еще более углубить и нарастить наши торговые отношения. В итоге, это позитивно отразится на экономическом росте нашей страны и главной цели — чтобы Грузия сформировалась как региональный хаб», — отметил Мамука Бахтадзе.






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