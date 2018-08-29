Премьер-министр Грузии с официальным визитом посетит Азербайджан

29.08.2018 14:20 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 30 августа с официальным визитом посетит Азербайджан.



Как заявил глава правительства на сегодняшнем брифинге, Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, которые совместно осуществляют проекты исторической важности.



В рамках официального визита, премьер — министр Грузии встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также премьером и председателем парламента.



«Мы рассмотрим очень важные новые направления с точки зрения регионального сотрудничества, а также инициативы, которые помогут нам еще более углубить и нарастить наши торговые отношения. В итоге, это позитивно отразится на экономическом росте нашей страны и главной цели — чтобы Грузия сформировалась как региональный хаб», — отметил Мамука Бахтадзе.















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