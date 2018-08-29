IDFI просит МВД дать пояснения в связи с опубликованной криминальной статистикой

29.08.2018 15:55 Институт развития свободы информации (IDFI) публикует анализ в связи с опубликованными МВД официальными данными по криминальной ситуации в стране.



IDFI приветствует, что с 2018 года МВД внедрила практику публичного раскрытия ежемесячной статистики преступности.



Вместе с этим, по итогам анализа статистических данных, IDFI призывает МВД разъяснить общественности следующие вопросы: в чем кроются причины резкого ухудшения криминогенной ситуации в стране и показателей раскрываемости преступлений в течение первых семи месяцев 2018 года; в качестве одной из причин резкого ухудшения статистики преступлений за первые семь месяцев 2018 года МВД должно рассмотреть возможную фальсификацию данных в предыдущие годы, в связи с чем соответствующая служба МВД должны провести расследование.



«Сравнение официальной статистики МВД за первые семь месяцев 2018 года с предыдущими показателями однозначно указывает на резкое ухудшение криминогенной ситуации и раскрываемости преступлений в текущем году. В условиях отсутствия изменений в методологии статистики либо других особенных предусловий для резкого ухудшение данных о криминогенной ситуации и деятельности полиции в короткий период времени, порождает серьезные подозрения в связи с достоверностью статистических данных за прошлый период.



Эти предположения значительно усиливает то обстоятельство, что в прошлые годы МВД последовательно избегало обнародования полноценных статистических данных, а в отдельных случаях предоставляло грузинской или международной общественности взаимоисключающие данные», — говорят в IDFI.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

