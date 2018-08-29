Тамар Чугошвили и Давид Бакрадзе отправятся на похороны Джона Маккейна в США

29.08.2018 15:59 Представители парламента Грузии будут присутствовать на похоронах американского сенатора Джона Маккейна.



Как заявила первый вице-спикер парламента Тамар Чугошвили, из всех стран приглашены по два гостя. Из парламента Грузии приглашены Тамар Чугошвили и представитель парламентского меньшинства Давид Бакрадзе.



«Из всех стран приглашены по два иностранных гостя. Мы решили, что поедет парламентская делегация. Председатель парламента сам решил, чтобы мы присутствовали на церемонии похорон. С нашей стороны будут представлены один член из большинства — я, и один из меньшинства, насколько мне известно, это Давид Бакрадзе», — отметила первый вице-спикер.



По её оценкам, Джон Маккейн был лучшим другом Грузии.



«Такие друзья очень нужны нашей стране. Джон Маккейн был всегда готов для оказания поддержки, когда это было нужно Грузии», — отметила Чугошвили.



Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. Он будет похоронен 2 сентября.

















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