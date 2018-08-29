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В Буэнос-Айресе откроется сквер Тбилиси


29.08.2018   16:29
По решению парламента автономного города Буэнос-Айреса, в столице аргентины откроется сквер Тбилиси.

По информации министерства иностранных дел Грузии, о решении послу Грузии в Аргентине Ираклию Курашвили сообщили представители парламента Буэнос-Айреса. Встреча с аргентинскими парламентариями прошла в посольстве Грузии.

Первый заместитель местного парламента Франциско Кинтана передал послу Грузии торжественную грамоту, выданную местным законодательным органом в честь 100-летия независимости Грузии, на основании которого в Буэнос-Айресе откроется сквер имени Тбилиси. Посол поблагодарил парламент Буэнос-Айреса за принятое решение.






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