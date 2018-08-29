В Буэнос-Айресе откроется сквер Тбилиси

29.08.2018 16:29 По решению парламента автономного города Буэнос-Айреса, в столице аргентины откроется сквер Тбилиси.



По информации министерства иностранных дел Грузии, о решении послу Грузии в Аргентине Ираклию Курашвили сообщили представители парламента Буэнос-Айреса. Встреча с аргентинскими парламентариями прошла в посольстве Грузии.



Первый заместитель местного парламента Франциско Кинтана передал послу Грузии торжественную грамоту, выданную местным законодательным органом в честь 100-летия независимости Грузии, на основании которого в Буэнос-Айресе откроется сквер имени Тбилиси. Посол поблагодарил парламент Буэнос-Айреса за принятое решение.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

