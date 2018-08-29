Режиссер Георгий Шенгелая будет баллотироваться в президенты с обещанием повысить пенсии

29.08.2018 20:39 Кинорежиссер и актер Георгий Шенгелая намерен принять участие в предстоящих выборах президента Грузии. Инициативная группа 29 августа внесла его кандидатуру в Центризбирком страны, сообщает агентство IPN.



По словам Шенгелая, он принял решение баллотироваться в президенты из-за сложившейся в стране ситуации. «Если бы не кабинет министров и беспорядочный политический спектр, стране было бы не так туго», – считает 81-летний режиссер. Из предвыборных обещаний Шенгелая пока известно лишь, что он намерен увеличить размер пенсий, правда пока непонятно, как он это собирается сделать на посту президента, так как этот вопрос в его компетенцию не входит.



Георгий Шенгелая – сын режиссера Николая Шенгелая и актрисы Нато Вачнадзе, а также брат другого кинорежиссера Эльдара Шенгелая. Впервые в политику он пришел в 1991 году, когда стал членом Госсовета Грузии. В 2001-м Георгий Шенгелая создал и возглавил политическую организацию «Грузинская партия лозы – вместе с Россией».



Не так давно режиссер раскритиковал лидера партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили, которого ранее поддерживал. Шенгелая назвал его хоть и не плохим человеком, но необразованным.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

