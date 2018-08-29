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«Спасибо, Грузия» - Посольство США благодарит всех, кто отдал дань памяти Джона Маккейна


29.08.2018   21:12
Посольство США в Грузии поблагодарило всех, кто почтил память американского сенатора Джона Маккейна.

«Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, многие другие грузинские политики, граждане Грузии и дипломаты из других стран посетили посольство США, чтобы отдать честь памяти покойного сенатора Джона Маккейна.

На протяжении многих лет сенатор Маккейн поддерживал Грузию и был другом грузинского народа. «Грузия потеряла друга, а Америка — патриота», — говорится в одной из записей, оставленных в посольстве вместе с цветами.

Посольство США в Грузии ценит сочувствие грузинского народа. Спасибо, Грузия», — говорится в сообщении американского дипломатического представительства.






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