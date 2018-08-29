Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

США призвали WADA не восстанавливать Россию в правах


29.08.2018   21:42
Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт обратился ко Всемирному антидопинговому агентству (WADA) с призывом не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. Об этом сообщает InsideTheGames.

«Сейчас продолжается дуэль взглядов между Россией и WADА. Думаю, если WADA допустит возвращение статуса РУСАДА, несмотря на невыполненные условия, это будет разворот на 180 градусов. Это будет сокрушительный удар по доверию к WADA и по надеждам и мечтам миллионов спортсменов, которые верят в честную конкуренцию», — заявил глава USADA.


Тайгерт выразил надежду на то, что решение принято не будет. «Но если это произойдет, мы сделаем все возможное, чтобы не позволить спортсменам выбросить полотенце на ринг, и продолжим бороться за их веру в чистый спорт», — отметил он.

В 2015 году Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приостановила свою деятельность в международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) из-за случаев применения допинга россиянами. Тогда же РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA. Дальнейшие разбирательства привели, в частности, к дисквалификации некоторых российских спортсменов и лишению их медалей Олимпиады 2014 года. Сборная России не была допущена Международным олимпийским комитетом к Играм-2018 в Пхенчхане, спортсмены представляли команду «Олимпийских атлетов из России».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Международный валютный фонд повысил прогноз экономического роста Грузии до 5,5%
Армянские коллеги с пониманием отнеслись к нашему решению о запрете сухопутных перевозок - Минфин Грузии
Национальный банк Грузи посвятил Франкфуртской книжной ярмарке коллекционную монету
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россия не даст Абхазии возможность развиваться - Тамар Чугошвили
В Абхазии из гранатомета обстреляли «вора в законе» Пызу
В Вене состоялась выставка работ молодых художников на тему Абхазии
10 лет «независимости» – театр абсурда одного актера
Габния покинул пост «вице-президента» марионеточного режима Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Ильхам Алиев принял нового посла Грузии в Азербайджане
Армения намерена заработать на транзите электроэнергии из Ирана в Россию
МВФ повысил прогноз экономического роста Грузии до 5,5%
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна