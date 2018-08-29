Власти Грузии обещают не допустить фальсификации президентских выборов

29.08.2018 21:58 Правительство Грузии примет постановления с целью максимальной превенции использования административных ресурсов в предвыборный период. Об этом сегодня заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.



Это заявление премьер сделал на фоне скандала, в центре которого оказалась Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии.



Скандал разразился, после того как член партии «Единое национальное движение» Леван Бежашвили обнародовал скрытые аудиозаписи разговоров членов избирательных комиссий с активистами правящей партии «Грузинская мечта».

Представленные материалы движение «Сила в единстве» считает подтверждением того, что в окружные и районные избирательные комиссии назначаются активисты правящей партии.



Представители ЦИК, между тем, назвали записи провокационными. Руководство комиссии считает, что представленные материалы направленны на их дискредитацию и способными нанести ущерб избирательной среде.



Необоснованными обвинения в подготовке фальсификации предстоящих выборов назвал премьер Бахтадзе.



«Что касается тех кадров, которые были обнародованы в СМИ, естественно я знаю, что ЦИК уже ответил на них и любому подобному проявлению нужен конкретный ответ. Что касается нашего настроя и подходов, то на сегодняшнем заседание рассматривается очень важное постановление, которое касается таких вопросов, чтобы у нас была абсолютная превенция использования ресурсов разного типа на этих выборах», — заявил Бахтадзе.



По его словам, в постановлении будут обозначены принципы, которые уже долгое время обсуждаются с международными партнерами. «Уверен, что они дадут очень позитивную оценку шагам, предпринятым нашими властями», — подчеркнул Бахтадзе.



Накануне десять политических партий обратились к Центральной избирательной комиссии Грузии с совместным заявлением из четырех пунктов. Все пункты касались критериев и принципов отбора членов избирательных комиссий.



Предвыборная кампания официально стартовала в стране 29 августа. 8 сентября истекает срок подачи заявок для участия в выборах. На сегодняшний день за регистрацией в качестве кандидата в президенты в ЦИК обратился 31 человек.















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