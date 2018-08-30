Каладзе требует ужесточить законодательство по выдаче ПМЖ для граждан иностранных государств

30.08.2018 11:52 Мэр Тбилиси Каха Каладзе призывает членов парламента поддержать поправки в закон «О правовом положении иностранцев и лиц, не имеющих гражданства».



Как заявил Каха Каладзе на сегодняшнем заседании правительства столицы, эти изменения очень важны исходя из национальных интересов Грузии.



«По сегодняшнему законодательству, для получения вида на жительство в Грузии на год гражданин иностранного государства должен купить недвижимость стоимостью 35 тысяч долларов. Однако если он после покупки передаст эту собственность другому иностранцу, тот тоже получает вид на жительство. Один человек покупает квартиру, фиктивно оформляет на другого и осуществляет т.н. карусель, что категорически неприемлемо для нас», — заявил Каха Каладзе.



По его словам, в связи с этим он уже говорил с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе и членом парламента Ильей Цулая.



«Мы уже инициировали законопроект, согласно которому, для получения вида на жительство, вместо 35 000 долларов будет требоваться недвижимость стоимостью 100 000 долларов. Также в случае, если лицо передаст собственность другому, он потеряет вид на жительство», — заявил Каха Каладзе.















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