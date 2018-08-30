|
|
Григол Вашадзе встретился с крестьянами и малыми предпринимателями в аграрном рынке Чкороцку
30.08.2018 11:54
Кандидат в президенты от объединенной оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе и другие лидеры объединения пообщались с крестьянами и малыми предпринимателями в аграрном рынке Чкороцку.
По информации пресс-службы предвыборного штаба Вашадзе, по словам местных жителей, в последние годы резко уменьшилось количество покупателей, что негативно сказалось на их уровне жизни. К этому добавляется обесценивание лари и проблема с выплатами кредитов.
По словам Григола Вашадзе, в случае его победы на выборах, вскоре начнется выполнение программ по борьбе с безработицей и пенсия составит 400 лари.
«Власти будут ориентированы на нужды народа, а не благополучие чиновников», — отметил он.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна