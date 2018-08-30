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Григол Вашадзе встретился с крестьянами и малыми предпринимателями в аграрном рынке Чкороцку


30.08.2018   11:54
Кандидат в президенты от объединенной оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе и другие лидеры объединения пообщались с крестьянами и малыми предпринимателями в аграрном рынке Чкороцку.

По информации пресс-службы предвыборного штаба Вашадзе, по словам местных жителей, в последние годы резко уменьшилось количество покупателей, что негативно сказалось на их уровне жизни. К этому добавляется обесценивание лари и проблема с выплатами кредитов.

По словам Григола Вашадзе, в случае его победы на выборах, вскоре начнется выполнение программ по борьбе с безработицей и пенсия составит 400 лари.

«Власти будут ориентированы на нужды народа, а не благополучие чиновников», — отметил он.






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