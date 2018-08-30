На Мтацминде в Тбилиси может повиться ставшая уже банальной надпись с названием города

30.08.2018 17:16 Мэр Тбилиси, Каха Каладзе на заседании городского правительства озвучил идею размещения надписи «Тбилиси» на горе Мтацминда. По словам мэра, с таким предложением к мэрии обратился один из жителей столицы. Он назвал эту идею «интересной».



«Житель нашего города предлагает на склоне фуникулера разместить надпись «Тбилиси» грузинскими и английскими буквами. Думаю, что надпись «Тбилиси» на самом привлекательном фоне нашего города будет броской и привлечет внимание туристов», — сказал Каха Каладзе.



В то же время мэр отметил, что мэрия вынесет обсуждение вопроса о размещении такой надписи на созданный при мэрии совет историко-культурного наследия, так как гора Мтацминда расположена в историко-культурной зоне. «Хотим узнать, насколько возможно осуществление этого проекта», — сказал Каладзе.



Проект под названием «Твоя идея мэру города» мэрия осуществляет с февраля 2018 года. Каждый желающий может направить мэрии свою идею по улучшению жизни и обустройству города на специальный сайт. На первом этапе предложение рассматривает администратор сайта, на втором — проходит голосование, на третьем его изучает мэр, на четвертом — структуры мэрии.



Каладзе сообщил, что в настоящее время из предложенных идей рассматривается несколько.



В частности, большое количество голосов набрала идея часов, установленных на гигантском колесе. Мэр сообщил, что уже поручил руководителю компании «Тбилсервис груп» выяснить, какая сумма необходима для осуществляения этой идеи. По его словам, две крупные компании заинтересовались проектом и готовы его профинансировать.



Второй одобренный проект — установка аппаратов для питания животных.



Еще одна идея, которая понравилась посетителям сайта, — установка аппаратов по сбору пластиковых бутылок.

















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