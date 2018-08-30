ISFED оценивает предвыборную среду накануне президентских выборов

30.08.2018 17:26 Основными вызовами в предвыборный период являются вопросы укомплектования Избирательной администрации со стороны ЦИК, в частности, окружных и участковых избирательных комиссий и рассмотрения жалоб, — говорится в докладе «Международного общества за справедливые выборы и демократию» (ISFED).



Документ, в котором оценивается предвыборная среда, был опубликован организацией 30 августа. ISFED наблюдает за президентскими выборами, назначенными на 28 октября, с помощью 70 долгосрочных наблюдателей по всей стране. Мониторинг охватывает наблюдение как в предвыборный период, так и день выборов и последующий период.



По оценке ISFED, аналогично предыдущим выборам, по-прежнему проблематичным является процесс рассмотрения жалоб и укомплектования окружных и участковых комиссий. В документе также упоминается аудиозапись, опубликованная 27 августа объединением «Сила в единстве», и подчеркивается, что запись содержит «признаки уголовного преступления» и требует соответствующего расследования.



ISFED отмечает, что организация уже несколько лет говорит о недостатках процесса укомплектования Избирательной администрации. «Необходимо, чтобы процесс укомплектования участковых избирательных комиссий окружными избирательными комиссиями был прозрачным и основывался на четких и ясных критериях отбора членов», — говорится в документе.



ISFED указывает также на недостатки Межведомственной комиссии по обеспечению свободных и справедливых выборов и заявляет, что «из-за необязательного характера выполнения рекомендаций и отсутствия механизма их мониторинга», этот формат «не может обеспечить эффективное предотвращение нарушений». «Вместо обсуждения нарушений, в ходе заседаний со стороны председателя комиссии и представителей организаций сомнительной репутации часто имеют место нападки на представителей наблюдательных организаций», — отмечается в докладе.



Согласно оценкам ISFED, наряду с активизацией избирательной кампании, уже замечаются кампании дезинформации в отношении различных избирательных субъектов, что создает угрозу равноправной избирательной среде и процессу.



ISFED призывает Избирательную администрацию обеспечению прозрачности процесса отбора членов участковых комиссий и к соответствующему реагированию на «факты незаконной агитации» со стороны публичных служащих в социальных сетях.



Неправительственная организация с соответствующими рекомендациями обращается также к политическим партиям и призывает их, в рамках своих возможностей, содействовать процессу проведения «безопасны выборов и без эксцессов».





Граждане Грузии 28 октября в последний раз изберут президента страны путем прямых выборов. К этому времени в ЦИК представлены заявки 35 кандидатов, желающих стать президентом Грузии. Срок подачи заявок кандидатами истекает 8 сентября.



Civil Georgia











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