|
|
Мамука Бахтадзе встретился с азербайджанским коллегой Новрузом Мамедовым
30.08.2018 18:51
В рамках визита в Баку премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с азербайджанским коллегой Новрузом Мамедовым.
В ходе встречи стороны говорили о политических отношениях высокого уровня между двумя странами, разных аспектах стратегического партнерства и важности углубления торгово-экономических связей.
По информации пресс-службы премьер-министра Грузии, была отмечена важность двухсторонних усилий для полного освоения потенциала, существующего с этой точки зрения.
После встречи тет-а-тет, переговоры продолжились в кабинете министров Азербайджана в расширенном формате, в котором участвовали члены правительства двух стран.
По информации пресс-службы премьер-министра Грузии, речь шла о проектах региональной важности, которые Грузия и Азербайджан осуществляют совместно, а также плодотворном сотрудничестве в разных сферах. Были подчеркнуты крупные транспортные и энергетические проекты, осуществление которых внесет значительный вклад в энергобезопасность Европы и в то же время, принесет странам региона дополнительную экономическую выгоду.
В рамках визита, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна