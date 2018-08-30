Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мамука Бахтадзе встретился с азербайджанским коллегой Новрузом Мамедовым


30.08.2018   18:51
В рамках визита в Баку премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с азербайджанским коллегой Новрузом Мамедовым.

В ходе встречи стороны говорили о политических отношениях высокого уровня между двумя странами, разных аспектах стратегического партнерства и важности углубления торгово-экономических связей.

По информации пресс-службы премьер-министра Грузии, была отмечена важность двухсторонних усилий для полного освоения потенциала, существующего с этой точки зрения.

После встречи тет-а-тет, переговоры продолжились в кабинете министров Азербайджана в расширенном формате, в котором участвовали члены правительства двух стран.

По информации пресс-службы премьер-министра Грузии, речь шла о проектах региональной важности, которые Грузия и Азербайджан осуществляют совместно, а также плодотворном сотрудничестве в разных сферах. Были подчеркнуты крупные транспортные и энергетические проекты, осуществление которых внесет значительный вклад в энергобезопасность Европы и в то же время, принесет странам региона дополнительную экономическую выгоду.

В рамках визита, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Визитеры из Индии тратят больше всех средств при посещении Грузии
Грузинская железная дорога применит систему скидок на ввоз пшеницы в Армению - Минтранс Армении
Международный валютный фонд повысил прогноз экономического роста Грузии до 5,5%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Микроавтобусам запретили приближаться к абхазскому посту на Ингурском мосту
Россия не даст Абхазии возможность развиваться - Тамар Чугошвили
В Абхазии из гранатомета обстреляли «вора в законе» Пызу
В Вене состоялась выставка работ молодых художников на тему Абхазии
10 лет «независимости» – театр абсурда одного актера
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Бахтадзе: Мы можем увеличить торговый оборот между Грузией и Азербайджаном на 50-60% за два года
Мамука Бахтадзе встретился с азербайджанским коллегой Новрузом Мамедовым
Мачавариани: Углубление торговых отношений с Азербайджаном является приоритетом номер один
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна