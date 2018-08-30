Мамука Бахтадзе встретился с азербайджанским коллегой Новрузом Мамедовым

30.08.2018 18:51 В рамках визита в Баку премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с азербайджанским коллегой Новрузом Мамедовым.



В ходе встречи стороны говорили о политических отношениях высокого уровня между двумя странами, разных аспектах стратегического партнерства и важности углубления торгово-экономических связей.



По информации пресс-службы премьер-министра Грузии, была отмечена важность двухсторонних усилий для полного освоения потенциала, существующего с этой точки зрения.



После встречи тет-а-тет, переговоры продолжились в кабинете министров Азербайджана в расширенном формате, в котором участвовали члены правительства двух стран.



По информации пресс-службы премьер-министра Грузии, речь шла о проектах региональной важности, которые Грузия и Азербайджан осуществляют совместно, а также плодотворном сотрудничестве в разных сферах. Были подчеркнуты крупные транспортные и энергетические проекты, осуществление которых внесет значительный вклад в энергобезопасность Европы и в то же время, принесет странам региона дополнительную экономическую выгоду.



В рамках визита, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.















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