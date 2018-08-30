Саломе Зурабишвили лишилась гражданства Франции

30.08.2018 19:38 Премьер-министр и министр внутренних дел Франции подписали постановление, согласно которому Саломе Зурабишвили больше не является гражданином Франции. Об этом заявила независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили.



«Сегодня я уже не являюсь двойным гражданином. Премьер-министр и министр внутренних дел Франции подписали постановление, согласно которому с 23 августа я больше не считаюсь гражданином Франции. Это – непростой вопрос, так как в течение одного века Франция оказала большую помощь и предоставила убежище грузинам, эмигрантам, в первую очередь, диаспоре, которые уехали после потери независимости. Она вернула им не только сокровище, когда Эквтиме Такаишвили вернулся в Грузию, но и сохранила поместье Левиль», — заявила Саломе Зурабишвили.



По ее словам, решение было непростым, однако необходимым, так как президент не может быть гражданином другой страны.















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