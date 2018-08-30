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Премьер-министр Грузии надеется на новый импульс в грузино-азербайджанском сотрудничестве


30.08.2018   19:40
Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, нам совместно удалось реализовать очень много проектов глобального значения, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил подводя итоги своего официального визита в Азербайджанскую Республику.

По словам главы правительства, состоялись очень плодотворные встречи с президентом, премьер-министром и председателем парламента Азербайджана.

«Мы обсудили те новые проекты, которые мы можем осуществлять совместно, и которые укрепят наши экономические отношения. Вместе с тем, мы наметили очень конкретные задачи. В этом году наш товарооборот будет в рамках одного миллиарда, и думаем, что в течение следующих двух лет мы можем улучшить эту цифру на 50-60%. Вместе с тем, мы договорились изучить возможности создания совместных предприятий. Грузия является единственной страной в регионе, у которой есть режим свободной торговли как с Евросоюзом, так и Китаем. Азербайджан является одним из крупнейших инвесторов в Грузии, и в этом отношении, конечно, существует очень большой потенциал», — заявил премьер-министр.

По оценке главы правительства, у Грузии и Азербайджана очень хорошие отношения в сфере образования и культуры, однако тут есть вопросы, которые необходимо улучшить и развивать.

«Мы в то же время согласились, что у нас будут дополнительные консультации по тому, что касается финансовой сферы. Сегодня наш режим свободной торговли не касается сферы обслуживания. Мы и здесь проведем дополнительные исследования, и думаем, что новый режим свободной торговли будет способствовать еще большему увеличению сотрудничества между Грузией и Азербайджаном. Это был очень хороший, очень успешный визит, который, я уверен, придаст новый импульс нашему экономическому сотрудничеству», — заявил Мамука Бахтадзе.






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